Prof. Dr. Özcan, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Kurban Bayramı; dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin ve toplumsal vicdanın güç kazandığı en önemli değerlerimizden biridir. Ancak bugün ülkemizde milyonlarca yurttaşımız ekonomik zorluklar, adaletsizlikler ve geleceğe dair kaygılar içinde bayramı karşılamaktadır.

Bayramların gerçek anlamına ulaşabilmesi; yurttaşların eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürdüğü, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, laik ve demokratik Cumhuriyet değerlerinin korunduğu ve ekonomik zorlukların üstesinden gelindiği bir Türkiye ile mümkündür.

Bizler, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin temel ilkelerine kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. Emperyalizme karşı tam bağımsızlık anlayışını, laikliği, çağdaş eğitimi, ulusal birliği ve halk egemenliğini savunmayı sürdüreceğiz.

Son günlerde yargı süreçleri ve mahkemeler aracılığıyla siyasete müdahale edilmesini; antiemperyalist ve halkçı çizgide mücadele eden siyasal partide bir iç kargaşa, ayrışma ve kardeş kavgası yaratılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. Demokratik toplumlarda siyasetin gerçek meşruiyet kaynağı halkın iradesidir. Siyaset, gücünü vesayet odaklarından ya da yargı mühendisliğinden değil; doğrudan doğruya milletten almalıdır.

Cumhuriyetimizin temel ilkelerine, hukuk devletine, ulusal egemenliğe ve demokratik değerlere yönelik her türlü müdahalenin karşısında; halkın iradesinin, toplumsal barışın ve tam bağımsız Türkiye idealinin yanında olmaya devam edeceğiz.

Ortadoğu coğrafyasında tarihin hiçbir döneminde; hiçbir lider, şah, padişah ya da halife, halkına Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine kazandırdığı çağdaş yurttaşlık haklarını vermemiştir. Cumhuriyet devrimleriyle birlikte; kulluktan yurttaşlığa geçilmiş, eğitim hakkı yaygınlaştırılmış, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmış, kadın-erkek eşitliği hukuk önünde güvence altına alınmış, mirasta ve toplumsal yaşamda eşitlik anlayışı yerleştirilmiştir.

Bazı toplumsal kesimler 'eşit yurttaşlık' anlayışını ol görüp hazmedemedikleri için Atatürk ve onun düşünce sistemine karşı toplumun bir kesiminin örgütlemektedir. Ancak Türk milleti 7'edn 70'e her şeyin farkındadır. Bugün bizlere düşen görev; laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sahip çıkmak, Cumhuriyet kazanımlarını kararlılıkla korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Bu bayramın; ayrışmanın değil birleşmenin, umutsuzluğun değil dayanışmanın, baskının değil özgürlüğün büyüdüğü günlere vesile olmasını diliyoruz.

Başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor; ülkemize barış, adalet, huzur ve aydınlık yarınlar getirmesini temenni ediyoruz.'

