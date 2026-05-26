24 Mayıs'ta Adana'da saat 04:26'da merkez üssü Saimbeyli olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremin derinliği 8.6 kilometre olarak ölçülmüştü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Mersin, Niğde ve Kayseri'de de hissedilmişti.

4,9'luk depremin ardından dün Adana'da saat 21:44'te Akoluk-Feke merkezli olarak 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Naci Görür açıklamada bulundu!

Adana'da peş peşe meydana gelen depremler sonrasında Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir uyarı geldi.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Görür, şöyle uyardı:

'Akoluk'da 4,0 deprem oldu. Aynı yerde dün de 4,9 olmuştu. Savrun ile Saimbeyli Fayları arasında, Saimbeyli'ye daha yakın, DAF üzerinde. Depremler Adana Havzası'na doğru ilerliyor. Stres birikiminde 2023 depremlerinin etkisi var. Deprem dirençli Adana'ya ihtiyaç var.'

Kaynak : PERRE