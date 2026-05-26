Türk Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Doç. Dr. Kadir Güçlüer, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, kardeşlik ve milli dayanışma vurgusu yaptı. Güçlüer, bayramların toplumsal birlik ruhunun güçlendiği özel günler olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Güçlüer, milletçe birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği mübarek günlere ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Güçlüer Mesajında şehitler, gaziler ve şehit ailelerine de değinen Güçlüer, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Güçlüer açıklamasında, 'Bu vesileyle öncelikle vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor; kahraman gazilerimize ve fedakâr şehit ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklâli ve istikbali için gösterdikleri fedakârlık, daima başımızın tacıdır' ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nın paylaşma, dayanışma, merhamet ve kardeşlik anlamı taşıdığını belirten Güçlüer, Türk milletinin tarih boyunca zor zamanlarda birlik ruhunu koruduğunu söyledi.

Milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Güçlüer, 'Kurban Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin adıdır. Türk milleti tarih boyunca en zor zamanlarda dahi birlik ruhunu muhafaza etmiş, devletine, vatanına ve millî değerlerine sahip çıkmıştır' dedi.

Açıklamasında devletin bekası ve milli değerlerin korunmasına vurgu yapan Güçlüer, milletin geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Güçlüer, 'Bugün de milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve ay yıldızlı al bayrağımızın ebediyen semalarda dalgalanması en büyük temennimizdir. İç ve dış tehditlere karşı millî birlik şuurunu koruyan aziz milletimizin, geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğine olan inancımız tamdır' ifadelerine yer verdi.

Mesajında Türk ve İslam dünyasına da değinen Güçlüer, gönül coğrafyasında yaşayan soydaşlara selam gönderdi.

Gazze'den Türkistan'a, Kırım'dan Kerkük'e kadar farklı bölgelerde barış, huzur ve kardeşlik temennisinde bulunan Güçlüer, tüm soydaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Güçlüer açıklamasında, 'Bu mübarek günlerde gönül coğrafyamızda yaşayan tüm soydaşlarımızı da muhabbetle selamlıyoruz. Gazze'den, Türkistan'dan Kırım'a, Kerkük'ten Doğu Türkistan'a, Balkanlar'dan Kafkasya'ya kadar her yerde barışın, huzurun ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni ediyor; tüm soydaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımızla kutluyoruz' dedi.

Doç. Dr. Kadir Güçlüer, mesajının sonunda Adıyamanlı vatandaşlar başta olmak üzere tüm milletin ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Güçlüer açıklamasını, 'Türk Ocakları olarak, bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, Adıyamanlı hemşehrilerimizin ve bütün Türk-İslam âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz' sözleriyle tamamladı.

