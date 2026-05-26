Adıyaman Belediyesinden yapılan duyuruda, kesimlerin veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirileceği ve vatandaşlara ücretsiz gıda poşeti dağıtılacağı bildirildi.

Adıyaman Belediyesi, 2026 Kurban Bayramı dolayısıyla belediye mezbahalarında gerçekleştirilecek kurban kesimlerine ilişkin saat ve ücret bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, kurban kesimlerinin belirlenen program dahilinde veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirileceği belirtildi.

KESİM SAATLERİ AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi mezbahalarında kurban kesimleri bayramın birinci günü bayram namazının ardından başlayacak.

Kesim programı şu şekilde duyuruldu:

Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba - Bayram namazı sonrası

Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe - 08.00-17.00

Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma - 08.00-15.00

KESİM ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Adıyaman Belediyesi tarafından açıklanan tarifeye göre, büyükbaş hayvan kesim ücreti 3 bin 500 TL, küçükbaş hayvan kesim ücreti ise bin TL olarak belirlendi.

'KESİMLER VETERİNER HEKİM KONTROLÜNDE YAPILACAK'

Belediye tarafından yapılan açıklamada, büyükbaş hayvan kesimlerinin karkas halinde ve kemikli şekilde dört parçaya ayrılacağı, sıyırma işleminin yapılmayacağı bildirildi.

Ayrıca vatandaşların etlerini taşıyabilmesi amacıyla gıda poşetlerinin ücretsiz olarak sağlanacağı ifade edildi.

Kesim işlemlerinin tamamının veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleştirileceği kaydedildi.

ÜCRET YATIRMA VE İLETİŞİM BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Kurban kesim ücretlerinin Adıyaman Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisleri İşletmesi adına açılan hesaba yatırılacağı belirtilirken, vatandaşların detaylı bilgi için belediyenin iletişim numaralarından yetkililere ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada, ödeme hesabı ve iletişim bilgileri şu şekilde yer aldı:

IBAN: TR46 0001 2009 1810 0010 2629 78

Hesap Adı: Adıyaman Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisleri İşletmesi

İletişim: 444 25 02 (Dahili: 3730-3731)

0505 185 40 20

Kaynak : PERRE