Adıyaman'da Gonca Polat Makeup & Bridal düzenlenen törenle hizmete açıldı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış programına davetlilerin yanı sıra ünlü makyaj sanatçısı Müberya Sağlam da katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış programında dualar edildi, kurdele kesildi.

'Kadın Girişimciler Ülkemize Güç Katıyor'

Açılışa katılan ünlü makyaj sanatçısı Müberya Sağlam, kadın girişimcilerin ortaya koyduğu cesaretin hem ülke hem de şehir adına gurur verici olduğunu söyledi.

Sağlam, 'Ben de Gonca kadar heyecanlıyım. Çünkü kadın girişimcilerin cesaretlerini ortaya koyup inanarak hem ülkemiz adına hem de kendi bireysel başarıları adına ortaya koydukları emek beni inanılmaz gururlandırıyor. Eminim buradan birçok aile evine ekmek götürecek. Gonca, ülkemize istihdam sağlayarak hem kendisi hem de ülkemiz adına çok güzel şeyler başaracak, öncelikle Adıyaman adına' dedi.

Gonca Polat'ın kendi öğrencisi olduğunu ifade eden Sağlam, 'Gonca benim öğrencimdi, bu da beni ekstra gururlandırıyor. Umarım bir sonraki yıl başka bir şubesinin açılışına gelirim. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Gonca genç bir kadın girişimci, cesaretini ortaya koydu ve hem ülkemize hem de Adıyaman'ımıza güzel bir değer kazandırdı' ifadelerini kullandı.

'Bugün Sadece Bir Mağaza Açmıyoruz'

İşletme sahibi Gonca Polat ise açılışta yaptığı konuşmada yeni iş yerinin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, 'Bugün burada sadece bir mağaza açmıyoruz. Hayallere dokunan, mutluluğa eşlik eden ve en özel anlara şahitlik edecek yeni bir başlangıcın kapılarını açıyoruz hep birlikte. İnanıyoruz ki bu güzel başlangıç bereketli, başarılı ve uzun yıllar sürecek güzel bir yolculuğun ilk adımı olur' diye konuştu.

Kendisine verilen destekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Polat, 'Gurur duyuyorum çevremden ve eşimden bana verdiği destekten dolayı. Başlangıcı Müberya Hanım'la yaptığım için şu an yeni iş yerinin başlangıcını da yine onunla yapmak istedim. Çünkü Müberya Hanım'ın bereketine çok inanıyorum. Adıyaman'a hayırlı uğurlu olsun, gelen herkesi bekliyoruz' dedi.

Davetlilere İkramda Bulunuldu

Yapılan konuşmaların ardından mağazanın açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler mağazayı gezdi. Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

