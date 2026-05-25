AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı, Kurt, bayramların paylaşma, kardeşlik ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu ifade etti. Bayramların toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren önemli zamanlar olduğuna dikkat çeken Kurt, toplumun tüm kesimlerinin dayanışma içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

'DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ UNUTMUYORUZ'

Mesajında 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara da özel olarak değinen Kurt, 'Asrın Felaketi olarak hafızalarımıza kazınan depremlerin ardından büyük acılar yaşayan depremzede kardeşlerimizi bu bayramda da unutmuyoruz. Devletimiz tüm imkânlarıyla deprem bölgelerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir' ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirten Kurt, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

'YENİDEN İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen şehirlerde yeniden inşa ve ihya çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Kurt, vatandaşların huzuru ve refahı için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Milletin birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettiğini vurgulayan Kurt, 'Milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla şehirlerimizi daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Devlet-millet dayanışmasıyla yaralarımızı sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' değerlendirmesinde bulundu.

DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK VURGUSU

Bayramların kırgınlıkların sona erdiği, sevgi, merhamet ve dayanışmanın güç kazandığı özel dönemler olduğuna dikkat çeken Kurt, Kurban Bayramı'nın toplumsal dayanışmayı artırmasını temenni etti.

Kurt, mesajının sonunda başta Adıyamanlılar olmak üzere tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, 'Başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum' ifadelerine yer verdi.

