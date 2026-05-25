TMSF'nin kayyum olarak atandığı Can Holding bünyesindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kapatma kararından geri dönüldü. Üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlükten kaldırıldı.

Daha önce yayımlanan kararla, üniversitenin kapatılması ve öğrencilerin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesine devredilmesi planlanmıştı. Ancak MSGSÜ'de bazı bölümlerin ve laboratuvar altyapısının bulunmaması nedeniyle öğrenciler karara tepki göstermiş, günlerdir çeşitli protesto gösterileri düzenlenmişti.

Öğrencilerin protestolarının ardından alınan yeni kararla birlikte, Bilgi Üniversitesi'nin faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 'Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, üniversitenin kapatılması kararının ardından başlayan protestolarda öğrenciler ile polis ekipleri zaman zaman karşı karşıya gelmiş, bazı öğrencilerin yaralandığı belirtilmişti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Can Holding şirketlerine yönelik süreç ise Eylül 2025'te başlamıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında holding bünyesindeki şirketlere el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu süreçte üniversitenin bağlı olduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı yönetimi de görevden alınmış, yerine YÖK üyelerinin de bulunduğu yeni bir kayyum heyeti görevlendirilmişti.

Kaynak : PERRE