Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Asnuk, Türkiye'de gündemin siyasi tartışmalardan ziyade vatandaşın geçim mücadelesi olması gerektiğini ifade etti.

Başkan Asnuk, yaptığı açıklamada, milyonlarca vatandaşın Kurban Bayramı öncesinde ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, özellikle dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini söyledi.

Türkiye'nin günlerdir siyasi tartışmalarla meşgul edildiğini kaydeden Asnuk, 'Türkiye günlerdir siyasi tartışmalarla oyalanıyor. Oysa milletin gündeminde butlan değil, kurban vardır' ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunlara değinen Asnuk, bugün Adıyaman'da ve Türkiye'nin birçok noktasında ailelerin kurban kesmeyi bir yana bırakarak evlerine et götürmenin hesabını yaptığını belirtti. Emeklilerin, asgari ücretlilerin ve gençlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Asnuk, depremzede vatandaşların ise halen normal yaşama dönme mücadelesi verdiğini kaydetti.

6 Şubat depremlerinin ardından geçen zamana rağmen Adıyaman'da birçok ailenin konteynerlerde yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Asnuk, bu ailelerin bayrama da konteynerlerde girmeye hazırlandığını söyledi.

Artan kira fiyatları, hayat pahalılığı ve işsizliğin vatandaşın üzerindeki yükü her geçen gün artırdığını belirten Asnuk, vatandaşın gündemi ile Ankara'daki siyasi gündemin birbirinden uzaklaştığını savundu.

Açıklamasında ekonomik sıkıntıların toplum üzerindeki etkilerine de değinen Asnuk, 'Bir ülkede insanlar kurban ibadetini yerine getirip getiremeyeceğini hesap eder hâle geldiyse; orada ekonomik kriz rakamlardan çıkmış, doğrudan vicdan meselesine dönüşmüş demektir' dedi.

Vatandaşların artık tartışma değil çözüm beklediğini ifade eden Asnuk, toplumun geçim sıkıntısına yönelik somut adımlar atılmasını istedi.

Milli Görüş anlayışının milletin sorunlarıyla ilgilenmeyi esas aldığını belirten Asnuk, siyasetin makam ve algı işi değil, vatandaşın derdiyle dertlenme sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında çözüm çağrısında bulunan Asnuk, vatandaşın sofralarındaki eksikliklerin giderilmesi, geçim sıkıntısına çözüm üretilmesi ve toplumun yeniden umutla geleceğe bakabilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nın dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendirmesi temennisinde bulunan Asnuk, hiçbir çocuğun boynunun bükük, hiçbir sofranın eksik kalmadığı bir bayram geçirilmesini diledi.

Haşim Asnuk açıklamasının sonunda, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, 'Kurban Bayramı'nın aziz milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum' ifadelerine yer verdi.

