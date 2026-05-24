Adıyaman'da iki okula girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların çaldıkları paralarla kendilerine dövme yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan 2 farklı okula girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen F.M., M.G.K., M.S., M.K.Y., yaklaşık 150 bin TL para çaldı. Yaşanan olay sonrasında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalar yürüttü. Polis ekipleri 3 günlük kamera kaydı izleyerek şahısların izini tespit etti. Polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. M.K.Y. ile M.G.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.M. ile M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların çaldıkları paralarla vücutlarına dövme yaptırdığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.