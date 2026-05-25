Yerel Basın Birliği (YBB) Adıyaman İl Temsilcisi Bilal Karadağ, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Karadağ, bayramların toplumsal kaynaşmayı güçlendiren önemli değerler taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı'nın yalnızca dini bir ibadet olmadığını ifade eden Karadağ, aynı zamanda paylaşmanın, yardımlaşmanın ve toplumsal dayanışmanın en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Deprem Sonrası Dayanışma Vurgusu

Mesajında deprem sonrası yaşanan sürece de değinen Bilal Karadağ, Adıyaman halkının zor günleri dayanışma ruhuyla aşmaya çalıştığını ifade etti. Bayramların bu birlik duygusunu daha da pekiştirdiğini kaydeden Karadağ, toplumun her kesiminin birbirine destek olması gerektiğini dile getirdi.

Karadağ, 'Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu özel zamanlardır. Özellikle ihtiyaç sahiplerini unutmadan paylaşmanın mutluluğunu yaşamalıyız' ifadelerine yer verdi.

'Yerel Basın Toplumun Sesi Olmayı Sürdürecek'

Yerel basının toplumsal sorumluluğuna da dikkat çeken Karadağ, basın kuruluşlarının toplumun sesi olmaya devam edeceğini belirtti. Dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesinin önemine işaret eden Karadağ, mesajının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bilal Karadağ, açıklamasının sonunda şu temennilerde bulundu:

'Başta Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk, huzur ve kardeşlik içerisinde nice bayramlar diliyorum.'

Kaynak : PERRE