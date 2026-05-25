AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların kardeşlik, muhabbet ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı müstesna günler olduğunu ifade etti.

'Bayramlar Kardeşlik ve Yakınlaşma Zamanıdır'

Başkan Çadır, Kurban Bayramı'nın paylaşma, fedakârlık ve manevi yakınlaşmanın en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, bayramların toplumsal birlikteliği pekiştirdiğini söyledi.

Mesajında Kurban Bayramı'nın 'kurbiyyet yani Allah'a ve insanlara yakınlaşma' anlamı taşıdığını hatırlatan Başkan Çadır, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da bu birlik ruhuna daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

'Bayramlar Kırgınlıkların Son Bulduğu Günlerdir'

Başkan Çadır, bayramların insanların bir araya geldiği, kırgınlıkların sona erdiği ve sıla-i rahim ziyaretlerinin yoğunlaştığı özel günler olduğunu belirterek, bu günlerin aynı zamanda çocukların sevindirildiği, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği ve komşuluk ilişkilerinin güçlendiği zamanlar olduğunu dile getirdi.

'Mazlum Coğrafyalar Unutulmamalıdır'

Kurban Bayramı'nın sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sorumlulukları da hatırlattığını ifade eden Başkan Çadır, mazlum coğrafyalar için dua edilmesi gerektiğini söyledi. Filistin başta olmak üzere zor durumda olan halkların unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Çadır, bayramın barış ve huzura vesile olmasını temenni etti.

'Adıyaman İçin Çalışmalar Sürüyor'

Deprem sonrası Adıyaman'ın yeniden inşası için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Çadır, devlet ve milletin el ele vererek şehrin yaralarını sarmaya devam ettiğini ifade ederek, AK Parti teşkilatlarıyla birlikte sahada olduklarını ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Çadır, mesajının sonunda Adıyamanlı vatandaşların ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE