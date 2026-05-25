Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kapsamlı mesajında, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğunu belirtti. Bayramların sadece dini vecibelerin yerine getirildiği günler olmadığını vurgulayan Başkan Çeliker, sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı özel zamanlar olduğuna dikkat çekti.

Zor zamanlardan geçen toplumlar için bayramların manevi değerinin çok daha büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Çeliker, 'Bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, insanların birbirine daha sıkı sarıldığı müstesna zamanlardır. Toplumumuzun temelini oluşturan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlenmesine vesile olan bu anlamlı günlerin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle zor zamanlardan geçen toplumlar için bayramların manevi değeri çok daha büyüktür. Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma kültürümüzü yaşatmak, ihtiyaç sahiplerini unutmamak, büyüklerimizi ziyaret etmek ve çocuklarımızın yüzünü güldürmek bayramların en önemli güzellikleri arasındadır. Basın mensupları olarak bizler de toplumun sesi olma sorumluluğunu taşırken, her zaman halkımızın yanında olmaya, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla görevimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bayramlar aynı zamanda vicdanlarımızı, insanlığımızı ve birbirimize olan sorumluluklarımızı yeniden hatırlamamız gereken özel günlerdir' dedi.

6 Şubat depremlerinin bıraktığı derin izlerin hala tazeliğini koruduğunu belirten Murat Çeliker, mesajının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

'6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketin üzerinden 3 yıl geçti. Bu süreçte insanlarımız büyük acılar yaşadı, zor günlerden geçti. Ancak bugün birçok vatandaşımız yeni yuvalarına kavuşmanın ve evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşayarak bayramı karşılıyor. Bu tablo hepimiz için umut vericidir. Temennimiz, yaraların tamamen sarıldığı, insanların huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürdüğü bir geleceğe ulaşmaktır. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden başta 14 gazeteci meslektaşımız olmak üzere tüm deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Rabbim bir daha milletimize böyle büyük acılar yaşatmasın. Tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur, bereket ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum.'

