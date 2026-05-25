Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte trafikte ciddi yoğunluk beklendiğini belirterek sürücülere dikkatli olunması çağrısında bulundu.

'Bayram Sevinci Hüzne Dönüşmesin'

Bayır, bayram dönemlerinde yaşanan trafik kazalarının büyük bölümünün dikkatsizlik, aşırı hız ve kurallara uyulmamasından kaynaklandığını ifade ederek vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Bayır açıklamasında, 'Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle bu yıl trafik yoğunluğunun her zamankinden daha fazla olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yollarda olacak. Ancak dikkatsizlik, aşırı hız ve kurallara uyulmaması maalesef bayram sevincini acıya çevirebiliyor. Biz istiyoruz ki hiçbir aile gözyaşı dökmesin, hiçbir ocağa ateş düşmesin' dedi.

Uzun Yolculuklarda Mola Uyarısı

Uzun yolculuklarda yorgunluk ve uykusuzluğun ciddi risk oluşturduğunu vurgulayan Bayır, sürücülere düzenli mola verilmesi gerektiğini belirterek, Bayır, özellikle gece yolculuklarında dikkat dağınıklığının arttığını belirterek, 'Sürücülerimiz mutlaka düzenli mola vermeli, dinlenmeden direksiyon başına geçmemelidir. Gece yolculuklarında daha dikkatli olunmalıdır' ifadelerini kullandı.

Araç Bakımlarına Dikkat

Bayır, bayram öncesi araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak fren, lastik, far, silecek ve motor kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğini ifade etti. Küçük ihmallerin büyük kazalara yol açabileceğini belirten Bayır, yola çıkmadan önce tüm güvenlik kontrollerinin eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi.

Şoför Esnafına Çağrı

Ticari araç kullanan şoför esnafının bayram yoğunluğunda daha dikkatli olması gerektiğini belirten Bayır, her yolcunun bir emanet olduğunu vurguladı.

Bayır, şoför esnafının vatandaşların güvenli ulaşımı için büyük sorumluluk taşıdığını ifade ederek kurallara uyulması ve sabırlı olunması çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Bayır, 'Başta şoför esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor; sağlıklı, huzurlu, bereketli ve kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimizi hüzne dönüştürmeyelim' dedi.

