Erkan Çimenden mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Bizler, 'Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpışıdır' diyen Erbakan Hocamızın izinde, sadece milletimizin değil, tüm insanlığın saadeti için yürüyen bir hareketin neferleriyiz. Kurban ibadeti; fedakarlığı, Allah'a teslimiyeti ve mazlumla ekmeğini bölüşmeyi esas alır. Ancak bugün yeryüzü; adaletten, huzurdan ve vicdandan yoksun bir düzenin kıskacındadır.

Erbakan Hocamızın her zaman gür bir sesle haykırdığı gibi; 'Hakkı üstün tutan yeni bir dünya' kurulmadıkça, insanlığın barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir. Bu bayram vesilesiyle bir kez daha ilan ediyoruz ki; dünyada gücün değil hakkın üstün tutulduğu, sömürünün bittiği, maneviyatın ve adaletin hakim olduğu bir nizamı kurmak bizim insanlık borcumuzdur.

Bu duygularla, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bu mübarek günlerin Filistin'den Doğu Türkistan'a kadar tüm mazlum coğrafyalara barış, adalet ve kurtuluş getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.'

