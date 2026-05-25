KESK ve Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlanan mesajda, toplumsal barış, demokrasi ve dayanışma çağrısı yapıldı. Açıklamayı yapan Zeynel Polat, Kurban Bayramı'nın barışın, kardeşliğin ve ortak yaşam iradesinin güçlendiği günlere vesile olması gerektiğini söyledi.

Başkan, Polat açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Kurban Bayramı'nın; barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak yaşam iradesinin güçlendiği günlere vesile olmasını diliyoruz.

Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey; çatışmanın, kutuplaştırmanın ve baskı politikalarının son bulduğu; demokratikleşmenin, adaletin ve toplumsal barışın hâkim olduğu bir gelecektir. Kalıcı bir barışın yolu; halkların eşitliğini tanıyan, demokratik hak ve özgürlükleri güvence altına alan, emekten ve halktan yana bir toplumsal düzenden geçmektedir.

KESK ve Eğitim Sen olarak; savaş politikalarına karşı barışı, kayyumlara ve antidemokratik uygulamalara karşı halk iradesini, baskılara karşı örgütlü mücadeleyi savunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki demokrasi, barış ve emek mücadelesi birbirinden ayrı değildir.

Bu bayramın; acıların değil umutların büyüdüğü, halkların eşit ve özgür bir yaşamda buluştuğu, demokratik çözüm ve barış iradesinin güç kazandığı günlerin başlangıcı olmasını diliyoruz. Tüm halklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun.'

'Cejna Qurbanê pîroz bibe; bila bibe sedema xurtbûna aşitî, biratiyê, hevgirtinê û jiyana hevpar.

Tişta ku Tirkiyeyê herî zêde pêdivî ye; dawîhatina şer, cudakirin û siyaseta zordariyê ye. Em bawer dikin ku rêya aştiya mayînde; ji demokrasiyê, wekheviyê, azadiyê û mafên gelan derbas dibe.

Wek KESK û Eğitim Sen em ê her dem li hemberî siyaseta şer, ji aşitiyê re; li hemberî qeyûm û pratîkên antîdemokratîk, ji îradeya gelan re û li hemberî zext û neheqiyan, ji tekoşîna rêxistinî re rawestin. Ji ber ku em dizanin ku tekoşîna aştiyê, demokrasiyê û kedkaran ji hev nayê veqetandin.

Hêvî dikin ku ev cejn bibe destpêka rojên ku tê de hêvî mezin dibe, gel bi hev re di jiyaneke wekhev û azad de dicivin û îradeya çareseriya demokratîk û aştiyê xurt dibe.

Cejna Qurbanê ya hemû gelan pîroz be.'

Kaynak : PERRE