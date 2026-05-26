Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, Kurban Bayramı'nda kurban kesimi sırasında ve sonrasında yaşanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurban kesimlerinin mutlaka belediyelerin belirlediği alanlarda veya mezbahalarda yapılması gerektiğini ifade eden Yıldız, hijyen ve güvenliğin ön planda tutulmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

'Zoonotik Hastalıklara Karşı Dikkatli Olunmalı'

Hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıkların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Yıldız, 'Kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvanlar olması büyük önem taşıyor. Bu sayede hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önüne geçilebilir' dedi.

Kesim işlemleri sırasında hem kesicilerin hem de vatandaşların hijyen konusunda bilinçli davranması gerektiğini vurgulayan Yıldız, özellikle kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yıldız, kurban kesimi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle sıraladı:

'Kurbanlar mutlaka belediyelerin belirlediği alanlarda veya mezbahalarda kesilmeli. Kesilecek hayvanın veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı bir hayvan olduğuna dikkat edilmeli. Kesim sonrası hayvanların sakatatlarında leke veya kist görülmesi halinde bu organlar kesinlikle tüketilmemeli ve başka hayvanlara verilmemeli.'

Hastalıklı organlar, kan, mide ve bağırsak içeriklerinin uygun şekilde imha edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, 'Bu atıklar mutlaka gömülmeli veya uygun şekilde toplanarak bertaraf edilmeli' ifadelerini kullandı.

'Hijyen Kurallarına Uyulmalı'

Kurban kesen veya et dağıtımı yapan kişilerin kişisel hijyenine dikkat etmesi gerektiğini belirten Yıldız, 'Ellerde yara veya kesik bulunuyorsa mutlaka hijyenik eldiven kullanılmalı' dedi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmesi temennisinde bulunan Yıldız, hijyen kurallarına uyulmasının ve veteriner hekimlerden destek alınmasının önemine dikkat çekti.

