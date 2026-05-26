Hedef Kızılelma Derneği Başkanı İbrahim Halil Gönder, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların milletin vicdanını, merhametini ve kardeşlik ruhunu yeniden hatırladığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca mazlumun yanında yer aldığını ifade eden Gönder, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma kültürünün Kurban Bayramı ile daha da güçlendiğini kaydetti.

'Birlik Ruhuyla Tüm Zorluklar Aşılır'

Kurban Bayramı'nın kırgınlıkların geride bırakıldığı, kardeşliğin pekiştirildiği önemli bir vesile olduğunu vurgulayan Gönder, 'Özellikle böylesine çetin zamanlardan geçen dünyamızda; birlik, beraberlik ve muhabbet iklimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Milletçe birbirimize daha sıkı sarıldığımız müddetçe aşamayacağımız hiçbir müşkülat yoktur' dedi.

Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlılığına dikkat çeken Gönder, milletin tarih boyunca birlik ruhuyla birçok zorluğun üstesinden geldiğini ifade etti.

Mesajında şehit aileleri ve gazileri de unutmayan Gönder, 'Başta şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm Türk İslam âleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Gönder, mesajının sonunda birlik ve beraberlik temennisinde bulunarak, 'Rabbim milletimizin birliğini daim, devletimizin bekasını kaim eylesin. Bayramımız mübarek olsun' dedi.

