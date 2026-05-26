Eğitimci, Yazar ve Siyasetçi Emre, bayramların toplumsal kaynaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirtti.

Eyyup Mehmet Emre, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularını güçlendiren önemli zamanlar olduğunu ifade etti. Kurban Bayramı'nın toplumda birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğine dikkat çeken Emre, özellikle ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

'Bayramın Huzur ve Bereket Getirmesini Diliyorum'

Emre mesajında, 'Milletçe birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum' dedi.

Bayramların sevgi, saygı ve hoşgörü iklimini güçlendiren özel günler olduğuna işaret eden Emre, 'Bayramın; sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik iklimini daha da güçlendirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum' ifadelerini kullandı.

'İhtiyaç Sahipleri Unutulmamalı'

Bayramların paylaşma ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı müstesna günler olduğunu belirten Emre, toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olunmasının önemine dikkat çekerek ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Adıyamanlılar net

Kaynak : PERRE