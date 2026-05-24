Adıyaman'ın Besni İlçesinde yaklaşık 15-20 dakika kadar süren yoğun yağış sonrası yollar göle dönerken birçok iş yerini su bastı. Beni belediye Başkanı Reşit Alkan ise sahada incelemelerde bulunarak, 'Tüm ekiplerimizle sahadayız, teyakkuz halindeyiz' açıklamasında bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, ilçe genelinde su baskınlarına neden oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yaklaşık 15 dakika süren yoğun yağış sonrası ilçe merkezindeki birçok iş yerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de bölgelerde çalışma başlattı.

Başkan Alkan sahada incelemelerde bulundu

Yağış sonrası sahaya inen Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Belediye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Alkan, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Başkan Alkan yaptığı açıklamada, 'Geçmiş olsun Besni. İlçemizde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası oluşan hasarların tespiti için sahadayız. Tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz' ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Belediye ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, meydana gelen zararların belirlenmesi için incelemelerin devam ettiği bildirildi.

