Adıyaman'ın Besni ilçesinde internet santralini soğutmak için kullanılan klimanın motorunda çıkan yangın, kısa sürede santrale sıçradı. Çakırhöyük köyü yakınlarında meydana gelen olayda, iddiaya göre aşırı sıcaklara dayanamayan klima motoru alev aldı. Motor bölümünden yükselen alevlerin internet santraline ulaşmasıyla yangın büyürken, durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, internet santralinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çakırhöyük köyü yakınlarında bulunan internet santralinin soğutulmasını sağlayan klimanın motorunda yangın çıktı. Klima motorundan yükselen alevler kısa sürede santral bölümüne sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında internet santralinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.