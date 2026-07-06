Adıyaman İl Özel İdaresi, Besni ilçesinde sürdürdüğü BSK sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kutluca köyü güzergâhında yürütülen çalışmalar kapsamında, planlanan 50 kilometrelik sıcak asfalt programının 27 kilometresi tamamlandı. Kalan güzergâhlarda çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdüğü belirtilirken, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların il genelinde devam ettiği bildirildi. İl Özel İdaresi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla sıcak asfalt, kilitli parke taşı, altyapı ve üstyapı çalışmalarını program dahilinde sürdürdüğünü açıkladı.

Besni ilçesine bağlı Kutluca köyü güzergâhında devam eden BSK sıcak asfalt çalışmaları kapsamında hedeflenen 50 kilometrelik programın 27 kilometresi tamamlandı.

Yetkililer, kalan güzergâhlarda asfalt çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, il genelinde BSK sıcak asfalt, kilitli parke taşı, altyapı ve üstyapı yatırımlarının vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla devam ettiği ifade edildi.

İl Özel İdaresi, ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kent genelinde program dahilinde sürdürüleceğini bildirdi.