Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak Bahçecik TOKİ sitesinin bahçesine düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Sitilce Caddesi üzerinde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AET 587 plakalı otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıktı. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağıya düşen araç, TOKİ sitesinin bahçesine indi. Kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilde bulunan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin çalışma başlattı.
Kaza, Bahçecik Mahallesi Sitilce Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 02 AET 587 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağıya düşerek Bahçecik TOKİ sitesinin bahçesine indi.
Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.