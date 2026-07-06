TÜRKAV Başkanı Yusuf Babar, spor kulüpleri ile okul kayıtlarında talep edilen sağlık raporlarının alınması sırasında uygulanan yeni ücret tahsilat sisteminde vatandaşların karşılaştığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Dijital işlemlerde güçlük yaşayan vatandaşların Aile Sağlığı Merkezlerinde zaman kaybettiğine dikkat çeken Babar, mevcut sürecin hem vatandaşların işlemlerini uzattığını hem de sağlık çalışanlarının iş yükünü artırdığını belirtti. TÜRKAV tarafından kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, Aile Sağlığı Merkezlerine kamu bankalarına ait POS cihazlarının yerleştirilmesi ile öğrenci okul kayıtları ve amatör sporcu lisansları için istenen sağlık raporlarının ücretsiz hale getirilmesi önerildi. Babar, çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

TÜRKAV Başkanı Yusuf Babar, sporcu ve öğrenci sağlık raporlarında yaşanan ödeme sürecine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Babar, sporun çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimindeki önemine dikkat çekerek, yaz aylarında gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin aileler açısından önem taşıdığını belirtti.

Spor kulüplerine kayıt ve okul kayıtları sırasında talep edilen sağlık raporlarında yeni ücret tahsilat sisteminin uygulandığını kaydeden Babar, vatandaşların Aile Sağlığı Merkezlerine başvurduklarında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi'ne girmeleri, işlem kodu almaları ve mobil bankacılık kanallarıyla ödeme yapmaları gerektiğini ifade etti.

Teknolojik imkânlara erişimi kısıtlı olan, akıllı telefon veya mobil bankacılık kullanmayan vatandaşların dijital işlemlerde zaman zaman güçlük yaşadığını belirten Babar, kırsal bölgelerde yaşayanlar ile ileri yaştaki vatandaşların süreçte daha fazla zorlanabildiğini dile getirdi. Yaşanan durumun vatandaşların işlemlerini uzattığını ve sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü artırdığını kaydetti.

TÜRKAV olarak ilgili kurumlara katkı sunmak amacıyla çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Babar, ilk olarak Aile Sağlığı Merkezlerine kamu bankalarına ait POS cihazlarının yerleştirilmesini önerdi. Dijital ödeme sistemlerini kullanmakta zorlanan vatandaşların ödemelerini doğrudan sağlık merkezlerinde banka kartlarıyla yapabilmesinin işlemleri kolaylaştıracağını ifade etti.

Babar, ikinci önerilerinin öğrenci ve sporcu kayıtları için talep edilen sağlık raporlarına ilişkin olduğunu belirterek, “Yaz aylarında çocuklarını sportif faaliyetlere göndermek isteyen ailelerin omuzlarındaki yükü hafifletmek adına, öğrenci okul kayıtlarında ve amatör sporcu lisanslarında talep edilen bu tür sağlık raporları tamamen ücretsiz hale getirilebilir” dedi.

Çocukların spora teşvik edilmesi sürecinin daha kolay ve erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini belirten Babar, Sağlık Bakanlığının gençler ve ailelerin işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemeleri değerlendireceğine inandıklarını ifade etti.

TÜRKAV Başkanı Yusuf Babar, açıklamasını “Devletimiz, vatandaşının hayatını kolaylaştıran, refahını büyüten en güvenli limandır. Sağlık Bakanlığımızın, spora gönül veren gençlerimizin ve fedakâr ailelerimizin hayatını daha da kolaylaştıracak bu pratik çözümleri hassasiyetle hayata geçireceğine olan inancımız tamdır” sözleriyle tamamladı.