Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Muharrem ayı dolayısıyla Kent Meydanı'nda düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları veren Tutdere, yarın Adıyaman'a gelmesi beklenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da Çarşı Projesi'nin kalan etaplarının tamamlanması çağrısında bulundu. Tutdere, projenin tamamlanmasının hem şehir merkezinin yeniden canlanmasına hem de esnafın daha güvenli iş yerlerine kavuşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan aşureler Kent Meydanı'nda vatandaşlara ikram edilirken, programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini temenni eden Başkan Tutdere, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri aşure etkinliğinde vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tutdere, Adıyaman'ın geçmişten bugüne kardeşlik ve dayanışma kültürüyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, bu birlik ruhunun korunmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında Bakan Murat Kurum'un Adıyaman ziyaretine de değinen Tutdere, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Çarşı Projesi'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarının hayata geçirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Çarşı Projesi'nin tamamlanmasının kentin yeniden yapılanma sürecine önemli katkı sunacağını belirten Tutdere, güvenli iş yerleri ve canlı bir şehir merkezi için kalan etapların tamamlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Tutdere ayrıca, Adıyaman Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü projeler kapsamında belediyenin talep ve önerilerini de Bakan Murat Kurum'a ileteceklerini, kentin ihtiyaçlarının çözümü için ilgili kurumlarla iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.