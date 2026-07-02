Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman ziyareti öncesinde kentin yeniden yapılanma sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Dişkaya, çarşı projesinin diğer etaplarının tamamlanması, deprem konutlarındaki site aidatlarının yeniden düzenlenmesi ve basın mensuplarına yönelik konut desteği sağlanması yönündeki beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Murat Kurum'un Adıyaman programı öncesinde açıklama yapan AGC Başkanı Zeki Dişkaya, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin vatandaşların beklentileri doğrultusunda sürdürülmesinin önem taşıdığını belirtti.

Dişkaya, kent merkezinde yapımı devam eden Çarşı Projesi'nin diğer etaplarının en kısa sürede tamamlanmasının hem esnafın yeniden güç kazanmasına hem de şehir ekonomisinin canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Deprem sonrası oluşturulan site yönetimleriyle birlikte vatandaşların ödemekte zorlandığı aidatların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dişkaya, bu konuda atılacak adımların hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetleri azaltacağını söyledi.

Basın mensuplarının deprem sürecinde ve sonrasında büyük özveriyle görev yaptığını dile getiren Dişkaya, İndere TOKİ Konutları'nda gazetecilerin uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmelerine yönelik çalışma yapılmasını talep etti.

Zeki Dişkaya, dile getirilen taleplerin Adıyamanlıların ortak beklentilerini yansıttığını belirterek, Bakan Murat Kurum'un ziyareti sırasında bu konuların değerlendirilmesinin kentte memnuniyet oluşturacağını ifade etti.