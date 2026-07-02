Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Çarşı Projesi'nin diğer etaplarının tamamlanmasının şehir ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Torunoğlu, yerinde dönüşüm kapsamında faaliyet gösteren firmaların hak ediş ödemelerinin zamanında yapılmasının da ekonomik hareketliliğin sürdürülmesi açısından öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.

Bakan Murat Kurum'un Adıyaman'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulunan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, deprem sürecinden bu yana kente sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederek, yeniden yapılanma çalışmalarının aynı kararlılıkla sürmesini beklediklerini söyledi.

Çarşı Projesi'nin yalnızca yeni iş yerlerinden ibaret olmadığını dile getiren Torunoğlu, projenin Adıyaman'ın ticaretine, ekonomisine ve turizmine uzun vadeli katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olduğunu belirtti. Projenin diğer etaplarının tamamlanmasının şehrin yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkı sunacağını ifade etti.

Yerinde dönüşüm kapsamında çalışan firmaların hak ediş ödemelerine de değinen Torunoğlu, ödemelerin zamanında yapılmasının piyasadaki ekonomik canlılığın korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Açıklamasının sonunda Bakan Murat Kurum'un Adıyaman'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Torunoğlu, Çarşı Projesi başta olmak üzere şehrin öncelikli beklentilerinin karşılanacağına inandıklarını belirterek, ziyaretin Adıyaman için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.