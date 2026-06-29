Adıyaman'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kent merkezindeki bazı yerleşim alanlarında akrep görülmeye başlandı. Evlerde ve bahçelerde karşılaşılan akrepler nedeniyle vatandaşlar daha kapsamlı ilaçlama çalışması yapılmasını talep etti.

Kentin farklı mahallelerinde görülen akrepler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde akreplerin yerleşim alanlarında daha sık görülmeye başladığı belirtildi.

Vatandaşlar, akreplere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederken, ilgili kurumların ilaçlama çalışmalarını artırmasını istedi.