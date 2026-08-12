Adıyaman Belediyesi, Karapınar, Yeni Mahalle ve Yeni Sanayi mahallelerinin kesişiminde yer alan akıllı kavşaktaki çalışmalarını tamamlayarak bölgeyi araç trafiğine açtı. Kent, Hısnı Mansur, Bağdere ve Huzur caddelerini birbirine bağlayan kavşakta içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenirken yağmur suyu altyapısı da oluşturuldu. Altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi yapılırken, kavşak ve bağlantı yollarında ulaşım düzenlendi. Peyzaj çalışmalarında ağaçlandırma ve çim serimi gerçekleştirilirken otomatik sulama sistemi kuruldu. Trafik güvenliği kapsamında yol çizgileri yenilendi, trafik levhaları ve yönlendirme işaretleri yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla kavşak araç trafiğine açılırken, proje drone ile havadan görüntülendi.

Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin sahada takip ettiği çalışma, belediyenin ilgili müdürlüklerinin koordinasyonuyla yürütüldü.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, bölgedeki içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledi. Çalışma kapsamında yağmur suyu hatları da oluşturuldu.

Altyapının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçildi.

Kavşak Ve Bağlantı Yollarına Sıcak Asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kavşak ve bağlantı yollarında düzenleme yapıldı. Bölgede sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek dört ana cadde arasındaki ulaşımın daha düzenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışma yürütüldü.

Peyzaj Ve Trafik Düzenlemeleri Yapıldı

Kavşakta asfalt çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaçlandırma ve çim serimi yapılırken, yeşil alanların bakımını sağlamak amacıyla otomatik sulama sistemi kuruldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma sürecinde oluşan moloz ve atıkları kaldırdı. Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi ekipleri ise yol çizgilerini tamamlayarak trafik levhaları ve yönlendirme işaretlerini yerleştirdi.

Tutdere: Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede kentteki ulaşım yatırımlarının planlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Tutdere, “Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarımızı birer birer hayata geçiriyoruz. Üç mahallemizin kesişiminde, dört önemli caddemizi birbirine bağlayan bu noktada altyapısından üstyapısına, çevre düzenlemesinden trafik güvenliğine kadar kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik ve kavşağımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

Yeni Kavşak Trafiğe Açıldı

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’ın yeniden yapılanma sürecine de değinen Tutdere, ulaşım çalışmalarında mevcut ihtiyaçların yanı sıra kentin gelecekteki ihtiyaçlarının da dikkate alındığını söyledi.

Tutdere, “Depremin ardından yeniden ayağa kalkan Adıyaman’ımızın ihtiyaçlarını yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek ele alıyoruz. Depremin kentimizde bıraktığı izleri tamamen silmek; daha güvenli, dirençli, yeşil ve modern bir Adıyaman inşa etmek için gece gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Kavşağımız Adıyaman’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.