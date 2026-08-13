Adıyaman Belediyesi’nin Yeni Mahalle’de bulunan 10 dönümlük üretim alanında yetiştirdiği yaz sebzeleri hasadın ardından vatandaşlarla buluştu. Yerli tohumlar kullanılarak ve kimyasal ilaç kullanılmadan, ziraat mühendislerinin gözetiminde yetiştirilen domates, patlıcan, salatalık, kabak, biber ve süs biberi ile maydanoz, belediyenin her çarşamba kurduğu satış tezgâhlarında satışa sunuldu. Bu haftaki satışlarda domates, patlıcan, salatalık, kabak, biber ve süs biberinin kilogramı 20 TL, maydanozun demeti ise 5 TL olarak belirlendi. Ürünlerin piyasa fiyatlarının yaklaşık yarısına satışa çıkarılmasıyla vatandaşların daha uygun fiyatla gıdaya ulaşmasına ve aile bütçelerine katkı sağlanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yerli üretimi desteklemek ve vatandaşların uygun fiyatlı gıdaya ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında üretim sezon boyunca devam ediyor.

Yeni Mahalle’deki belediyeye ait üretim alanında yazlık sebzelerin hasadı sürerken, toplanan ürünler bekletilmeden satış tezgâhlarına getiriliyor. Ziraat mühendislerinin kontrolünde yetiştirilen sebzeler aracısız şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor.

Bu haftaki satışlarda domates, patlıcan, salatalık, kabak, biber ve süs biberinin kilogramı 20 TL’den, maydanozun demeti ise 5 TL’den satışa çıkarıldı. Ürünlerin doğrudan üretim alanından tezgâhlara getirilmesi ve piyasa fiyatlarının yaklaşık yarısına sunulması vatandaşların ilgisini çekti.

Üretimde yerli tohumlar kullanılırken kimyasal ilaçlara başvurulmadığı belirtildi. Üretim süreci ziraat mühendislerinin kontrolünde yürütülüyor ve hasat edilen ürünler aracısız olarak satışa sunuluyor.

Tezgâhlardan alışveriş yapan vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Hüseyin Toplar, belediyenin sebze ve yumurta gibi temel gıdaları uygun fiyatlarla satışa sunmasından memnun olduklarını belirterek, hizmetin vatandaşlar açısından faydalı olduğunu söyledi.

Fatma Güler ise çarşamba günleri kurulan satış noktalarında sebze, yumurta ve ekmek gibi ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulmasının mevcut ekonomik şartlarda önemli olduğunu ifade etti. Güler, sebzelerin ziraat mühendislerinin kontrolünde ve ilaç kullanılmadan yetiştirilmesinin kendileri açısından değer taşıdığını belirterek, hizmetin devam etmesini istedi.