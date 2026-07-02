Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi, alternatif turizm alanında yeni bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlçede ilk kez gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarıyla Ulubaba Tepesi'nin doğal güzellikleri gökyüzünden izlenirken, etkinliğin Çelikhan'ın turizm potansiyeline katkı sunması hedefleniyor.

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan'ın öncülüğünde hayata geçirilen çalışma kapsamında gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları, ilçede doğa sporlarına yönelik yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

Ulubaba Tepesi'nin yüksek rakımlı zirvesinden havalanan paraşütçüler, Çelikhan Ovası ile çevredeki dağların oluşturduğu doğal manzarayı kuşbakışı izleme fırsatı buldu. Etkinlik, hem katılımcılardan hem de bölge halkından ilgi gördü.

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçenin sahip olduğu doğal zenginliklerin turizm açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, yamaç paraşütünün bu potansiyeli değerlendirmek adına atılan önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Pelvan, hedeflerinin Çelikhan'a alternatif turizm faaliyetleri kazandırmak ve ilçeyi doğa sporlarıyla öne çıkan merkezlerden biri haline getirmek olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönemde düzenlenecek yeni organizasyonlarla Çelikhan'ın turizmde daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.