Milliyetçi Hareket Partisi Çelikhan İlçe Kongresi, geniş katılımla gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Abdurrahman Yaylagül, delegelerin desteğiyle ilçe başkanlığı görevine seçilirken, kongrede birlik ve beraberlik, teşkilat çalışmaları, "Terörsüz Türkiye" hedefi, Çelikhan'ın öncelikli ihtiyaçları, tütün üreticilerinin beklentileri ve istihdama yönelik mesajlar ön plana çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesajın da okunduğu kongrede, partinin Çelikhan ve Adıyaman'daki hedeflerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Kongreye MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, KAMU-SEN İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Fidan Karakuş, TÜRKAV Başkanı Yusuf Babar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Ertürk, Türk Hukuk Enstitüsü Şube Başkanı Av. Mustafa Başkara, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, eski yönetimin ibrasının ardından konuşmalara geçildi.

BAHÇELİ'NİN MEKTUBU OKUNDU

Kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Çelikhan İlçe Kongresi ve Adıyaman İl Başkanlığı'na gönderdiği mektup, Türk Hukuk Enstitüsü Şube Başkanı Av. Mustafa Başkara tarafından okundu.

Bahçeli, mektubunda ilçe kongrelerinin teşkilatların çalışma azmini ve hizmet iradesini pekiştiren önemli süreçler olduğunu belirterek, kongrelerin birlik, beraberlik ve ülküdaşlık hukukunu güçlendirmesi temennisinde bulundu. Bahçeli'nin mektubunda, 'Bizler için makamlar amaç değil, hizmet vasıtasıdır. Görevler şahsi beklentilerin değil, millî sorumlulukların ifadesidir' mesajı öne çıktı.

YAYLAGÜL: KAPIMIZ HERKESE AÇIK OLACAK

MHP Çelikhan İlçe Başkan adayı Abdurrahman Yaylagül, kongrede yaptığı konuşmada kendisine verilen görevin bir makam değil, millete hizmet etme ve teşkilatı güçlendirme sorumluluğu olduğunu söyledi.

Yaylagül, 'Bu görevi bir makam değil; millete hizmet etme, davamıza sahip çıkma ve teşkilatımızı daha da güçlendirme sorumluluğu olarak görüyorum. Bundan sonra kapımız herkese açık olacak. İstişareyi esas alan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışan bir anlayışla hareket edeceğiz' dedi. Ayrıştıran değil birleştiren, kıran değil gönül kazanan bir anlayışla çalışacaklarını belirten Yaylagül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilke ve hedefleri doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun şekilde Çelikhan'da durmadan çalışacaklarını ifade etti.

'PARTİMİZİN BAYRAĞINI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ'

Yaylagül, gençler, kadınlar, büyükler ve tüm teşkilat mensuplarıyla omuz omuza vererek MHP'nin bayrağını daha yükseklere taşıyacaklarını söyledi.

Bugüne kadar görev yapan ilçe başkanlarına, yöneticilere ve dava arkadaşlarına teşekkür eden Yaylagül, 'Onların emeklerini daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız' ifadelerini kullandı.

ÖNAT: ÇELİKHAN'IN HER HANESİNE HİZMET TAŞIMAYA GELİYORUZ

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat da kongrede yaptığı konuşmada, milliyetçiliğin yalnızca salonlarda konuşulan bir fikir olmadığını belirterek, Çelikhan'ın her hanesine, her sokağına huzur, güven ve hizmet taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Önat, 'Bizler buraya sadece siyaset yapmak, oy toplamak için gelmiyoruz. Bizler buraya sarsılmaz bir kardeşlik köprüsü kurmaya, Çelikhan'ın her hanesine, her sokağına huzur, güven ve hizmet taşımaya geliyoruz' dedi.

'15 TEMMUZ'DA LİDERİMİZİN DURUŞU TARİHE GEÇTİ'

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Önat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o gece sergilediği duruşun tarihî önem taşıdığını ifade etti.

Önat, Bahçeli'nin en karanlık saatlerde genel merkez ışıklarını yaktırarak millî iradenin, devletin ve milletin yanında açık bir duruş sergilediğini belirterek, 'Liderimizin o gece tarihe geçen dik duruşu, bu vatanın sahipsiz olmadığını dosta da düşmana da göstermiştir' diye konuştu.

'YALNIZ DEĞİLSİN ÇELİKHAN, MHP VAR'

MHP'nin Çelikhan'da yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirten Önat, 'Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda temasıyla gerçekleştirdiğimiz bu kongreyle birlikte Çelikhan'da yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz' dedi.

Önat, küçük hesapların içinde olmayacaklarını belirterek, 'Yalnız değilsin Çelikhan, Milliyetçi Hareket Partisi var şiarıyla bütün hanelerin kapısını çalacağız. Bütün vatandaşlarımızın derdini dinleyeceğiz. Tokalaşacağız, sarılacağız, kucaklaşacağız, gönüllere gireceğiz' ifadelerini kullandı.

FENDOĞLU: ÇELİKHAN'IN VE ADIYAMAN'IN SESİ DAHA GÜÇLÜ DUYULACAK

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise konuşmasında, kongrenin yalnızca bir ilçe kongresi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, Çelikhan'ın ve Adıyaman'ın sesini daha güçlü duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Fendoğlu, 'Biz bugün burada sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe kongresini yapmak için toplanmadık. Çelikhan'ın, Adıyaman'ın sesini daha iyi duyurmak için bugün buradayız' dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAMLESİ FİTNE OYUNLARINI BOZDU'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fendoğlu, bu hamlenin ülkedeki fitne ve ayrışma oyunlarını bozduğunu ifade etti.

Fendoğlu, Türkiye'nin bin yıllık kardeşlik yurdu olduğunu belirterek, Türk, Kürt, Laz ve diğer tüm unsurların aynı topraklarda, aynı kaderi paylaştığını söyledi.

Fendoğlu, Bahçeli'nin ortaya koyduğu çizgiye güvenilmesi gerektiğini belirterek, 'Sabırla ve selametle bekleyin. Devletinize ve Devlet Bey'e güvenin. O ne yaptığını çok iyi biliyor' dedi.

TÜTÜN ÜRETİCİLERİNE MESAJ VERDİ

Konuşmasında Çelikhan'ın dünyaca meşhur tütününe de değinen Fendoğlu, tütün üreticisinin emeğinin önemine dikkat çekti.

Fendoğlu, tütünün uzun yıllar yasak ya da kaçak olarak değerlendirilen bir üretim alanı olduğunu, bu konuda yasal düzenlemeler yapılması için Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Kendisinin de geçmişte tütün üretimiyle yakından ilgilendiğini belirten Fendoğlu, 'Tütün üreticisinin derdini de çaresini de iyi bilirim. Bir aile 12 ay o tütünün içerisindedir. Emek çok fazladır' ifadelerini kullandı.

'ADIYAMAN'DA MHP MİLLETVEKİLİ OLMASI ELZEMDİR'

Fendoğlu, Adıyaman'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini belirterek, önümüzdeki süreçte MHP'nin Adıyaman'da milletvekili çıkarmasının önemli olduğunu söyledi.

'Adıyaman'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir temsilcisinin olmamasına üzülüyorum' diyen Fendoğlu, Çelikhan, Besni, Sincik, Gölbaşı ve Adıyaman merkezde MHP teşkilatlarının daha güçlü çalışacağını ifade etti. Fendoğlu, 'Burası ülkücülerin, milliyetçilerin, devletine sadakati olanların yuvasıdır. Buradan bir Milliyetçi Hareket Partisi evladının Meclis'e gönderilmesi elzemdir' dedi.

'2028'DE ŞAHLANIŞI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

MHP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güçlü bir çıkış yakalayacağını savunan Fendoğlu, 2028 ve 2029 seçimlerine ilişkin hedeflerini de dile getirdi.

Fendoğlu, '2028'de başarılı bir sonuç alacağız, vekil çıkaracağız. Ardından bir yıl sonra belediyelerin hepsine talibiz. Çelikhan'da, Gölbaşı'nda, Besni'de, Adıyaman merkezde alacağız. 2028'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ülkücü hareketin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin şahlanışını hep beraber göreceğiz' ifadelerini kullandı.

'ÇELİKHAN GÜÇLENİRSE ADIYAMAN GÜÇLENİR'

Çelikhan'ın sorunlarına ilişkin hazırlanan dosyanın kendisine iletildiğini belirten Fendoğlu, Meclis açıldığında bu konuların takipçisi olacağını söyledi.

Fendoğlu, özellikle istihdam alanlarının oluşturulması, yeni iş alanlarının açılması ve gençlerin kendi memleketlerinde iş bulabilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

'Çelikhan'da doğduysa Çelikhan'da kalsın, iş bulsun. Adıyaman'da doğduysa Adıyaman'da kalsın, işini Adıyaman'da bulsun, evini yuvasını burada kursun' diyen Fendoğlu, bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

KONGRE SEÇİMLE TAMAMLANDI

Konuşmaların ardından kongrede seçim sürecine geçildi. Abdurrahman Yaylagül'ün tek aday olarak katıldığı kongre, birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

MHP Çelikhan İlçe Kongresi'nde yapılan konuşmalarda teşkilat birlikteliği, Cumhur İttifakı, Terörsüz Türkiye hedefi, Çelikhan'ın sorunları, tütün üreticilerinin talepleri, istihdam beklentileri ve Adıyaman'da MHP'nin siyasi hedefleri öne çıktı.

Kaynak : PERRE