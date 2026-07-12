Çelikhan Yüzen Adaları'nda İlk Nikâh Kıyıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin dikkat çeken doğal oluşumları arasında gösterilen Çat Barajı Yüzen Adaları, bu kez farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çelikhan Kaymakamlığının "Mutlu Yarınlar" Projesi kapsamında düzenlenen organizasyonda, binlerce yıllık doğal oluşum üzerinde ilk kez bir çiftin nikâhı kıyıldı. Bölgenin turizm potansiyelini tanıtmayı amaçlayan etkinlikte gelin ve damat teknelerle yüzen adaya ulaştırılırken, tören doğa manzarası eşliğinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 15 hektarlık alana yayılan, 2 ila 3 bin yılda oluştuğu belirtilen ve "Tescilli Tabiat Varlığı" statüsünde bulunan yüzen adalarda düzenlenen tören kapsamında balıkçı teknesi gelin arabası olarak süslendi. Gelin Havva Nur ile damat Ahmet Baran, aileleri ve davetlilerle birlikte teknelerle yüzen adaya geçti. Yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki doğal ada, nikâh töreni için açık hava salonuna dönüştürüldü.

Genç çiftin nikâhı Çelikhan İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından kıyılırken, Çelikhan Kaymakamı Özgür Pehlivan da nikâh şahitleri arasında yer aldı. Tören sonunda Kaymakam Pehlivan evlilik cüzdanını geline teslim ederken, Müftü İsmail Çelik çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Doğal manzara eşliğinde gerçekleştirilen tören, ailelerin ve davetlilerin müzik eşliğinde halay çekmesiyle tamamlandı.

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pehlivan, etkinlikle dünyanın nadir doğal oluşumları arasında yer alan yüzen adaların tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Yüzen Adalar ilçemiz için değil, ülkemiz için doğal mirastır. Dünya'da eşi benzeri olmayan tescilli tabiat varlığıdır. 2025 Aile Yılı kapsamında genç çiftlerimize burada nikâh akdi gerçekleştirdik. İlçemizin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Evlenecek tüm çiftlerimizi de Çelikhan ilçemize bekliyoruz." dedi.

Damat Ahmet Baran, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek bu anlamlı etkinliğin devam etmesini diledi.

Gelin Havva Nur ise yüzen adalarda gerçekleştirilen nikâhın kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirterek organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür etti.