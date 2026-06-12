Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yer alan ve dünyada benzerine az rastlanan Çat Barajı’ndaki yüzen adaların korunması için yeni bir çalışma başlatıldı. “Çat Barajında Yüzen Adaları Gelecek Nesiller İçin Koruyalım” projesi kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde, doğal yapının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Akça ve beraberindeki heyet, barajda rüzgâr ve değişken su seviyesinin etkisiyle sürekli yer değiştiren ve kıyıya vuran yüzen adaların kurtarılması için yerinde incelemelerde bulundu. İlk adanın yüzdürülerek barajın su seviyesinin en yüksek bölgesine sabitlenmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.



Dünyada eşine az rastlanan ve oluşumunu 2 bin ile 3 bin yıl arasında tamamlayan bu doğa harikası yüzen adaların korunması için yürütülen proje kapsamında, adaların baraj kıyısından çekilerek suyun içine sabitlenmesi planlanıyor. Heyet, su yüzeyinde uygun alanları inceleyerek adaların güvenli şekilde sabitlenmesi için teknik değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Pelvan, yaptığı açıklamada, 'Çat Barajı'ndaki yüzen adalar yalnızca ilçemiz için değil, ülkemiz için de büyük bir doğal mirastır. Bu eşsiz güzelliği gelecek nesillere aktarmak için gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz.' dedi.

Prof. Dr. Akça ise yüzen adaların ekolojik ve kültürel açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Bu adalar, doğanın binlerce yıllık birikimiyle oluşmuş eşsiz bir tabiat varlığıdır. Koruma altına alınmaları, hem bilimsel hem de turistik açıdan büyük katkı sağlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında yüzen adaların korunması, güvenli şekilde sabitlenmesi ve bölge turizmine kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Adıyamanlılar Net