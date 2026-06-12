Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde parkta oyun oynayan bir kız çocuğunun ayağı oyun grubuna sıkıştı. Çevredekilerin yardım çabaları sonuç vermeyince olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri küçük çocuğu kısa sürede bulunduğu yerden çıkararak ailesine teslim etti.

Gaziantep'te parkta oyun oynarken ayağı oyun grubuna sıkışan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi Nuri Maviş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta oyun oynayan kız çocuğunu ayağı oyun grubundaki merdivenlerin arasına sıkıştı. Küçük çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Adrese gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu küçük kız çocuğu kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı öğrenildi.

Adıyamanlılar Net