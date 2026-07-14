Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehir içi toplu ulaşım araçlarını gün boyunca ücretsiz hizmete açacak. Gaziantep Kart kullanan vatandaşlar, belediyeye bağlı otobüsler, GAZİRAY ve tramvaylardan ücret ödemeden yararlanabilecek.

Uygulama kapsamında ücretsiz ulaşım hizmeti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren turuncu şehir içi toplu ulaşım araçları ile GAZİRAY ve tramvaylarda geçerli olacak.

Vatandaşlar ulaşım hizmetinden Gaziantep Kart ile faydalanabilecek. Ücretsiz ulaşım süresince kartlardan herhangi bir ücret düşülmeyecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, uygulamayla vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklere daha kolay ulaşmasını amaçlıyor. Ayrıca ücretsiz ulaşım sayesinde şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.