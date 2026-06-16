Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklarda gerçekleştirilen huzur denetimlerinde binlerce kişi ve yüzlerce araç kontrol edildi. Uygulamalarda çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 83 sürücüye toplam 732 bin 519 lira idari para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki gün içerisinde kent genelinde "Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde 6 bin 954 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 kişi yakalanırken, çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 13 kişi hakkında da işlem gerçekleştirildi.

Denetimlerde 284'ü motosiklet olmak üzere toplam 386 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına aykırı hareket ettiği belirlenen 83 sürücüye toplam 732 bin 519 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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