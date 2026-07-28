Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gastrobotanik Park, botanik, gastronomi, tarım ve bilimsel araştırmaları aynı yaşam alanında buluşturacak. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje tamamlandığında, ziyaretçilerine doğayı deneyimleme, öğrenme ve dinlenme imkânı sunan kapsamlı bir merkez olarak hizmet verecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, inşaat çalışmaları devam eden Gastrobotanik Park alanında incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgi aldı.

Bereketli Hilal'in binlerce yıllık tarım mirasını geleceğin bilim anlayışıyla buluşturmayı hedefleyen proje; botanik, gastronomi, tarım, etnobotanik, fitoterapi, ekolojik tasarım, kültürel miras, eğitim ve bilimsel araştırmaları aynı ekosistem içinde bir araya getirecek.

Başkan Fatma Şahin, proje alanındaki 100 yıllık çınar, 200 yıllık ceviz ve 120 yıllık fıstık ağaçlarının korunduğunu belirterek, parkın mevcut doğal yapıya göre planlandığını söyledi. Projenin Büyükşehir Belediyesi mühendisleri ve mimarları tarafından hazırlandığını ifade etti.

Galle Parkı'nın devamı niteliğinde inşa edilen Gastrobotanik Park, 232 bin metrekarelik alanda kurulacak. Bunun 150 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek. Park içerisindeki 3,5 kilometrelik yürüyüş yolu Galle Park ile birleşerek toplam 7 kilometrelik yürüyüş güzergâhı oluşturacak.

Proje kapsamında Anadolu'nun bitkisel mirasının korunması, gastronomi kültürünün yaşatılması, tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik bilimsel araştırmaların desteklenmesi, çocuklarda doğa bilincinin geliştirilmesi ve yerel üreticilerin bilgi birikiminin artırılması hedefleniyor.

Başkan Şahin, parkın sadece bir dinlenme alanı olmayacağını belirterek, çocukların uygulamalı eğitim alabileceği, akademik çalışmaların yürütülebileceği ve bilimsel araştırmaların yapılabileceği bir merkez olacağını ifade etti.

Gastrobotanik Park bünyesinde 2 bin 280 metrekarelik Tropik Sera ile 6 bin 400 metrekarelik Üretim Serası yer alacak. Ayrıca herbaryum, üç eğitim binası, şifahane, aktar, botanik sanat atölyesi, Etnobotanik Müzesi, Fitoterapi Merkezi ve Labirent Parkı da projede ziyaretçilere hizmet verecek.

Toplam 542 araç kapasiteli üç otoparkın da yer alacağı parkın, tamamlandığında doğa, bilim ve gastronomiyi buluşturan örnek yaşam merkezlerinden biri olması hedefleniyor.