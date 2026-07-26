Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 550 bin lira olarak değerlendirilen çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi. Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Şehitkamil ilçesinde M.A.D.'ye ait iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 64 akıllı cep telefonu, 78 şarj kablosu, 37 şarj adaptörü, 22 kablosuz kulaklık, 10 akıllı kol saati ve 2 saç şekillendirici ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 550 bin lira olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.