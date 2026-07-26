Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken yaklaşık 150 dikiş atıldığı öğrenildi. Olay sırasında yoldan geçen bir sürücünün müdahalesiyle köpeklerin elinden kurtarılan çocuğun sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Olay, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Babasını kaybeden, annesinin ise aileden ayrıldığı belirtilen ve dedesiyle birlikte yaşayan 8 yaşındaki Evin Bayo, evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

İddiaya göre yaklaşık 8 köpeğin saldırdığı küçük kız, aracının lastiği patladığı için yol kenarında duran Ahmet Aydın'ın müdahalesiyle kurtarıldı.

Yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Evin Bayo, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun vücuduna yaklaşık 150 dikiş atıldığı öğrenildi.

Olay sırasında il dışında bulunduğunu belirten dede Bahri Bayo, başıboş köpeklerin toplanmasını isteyerek benzer olayların başka çocukların da başına gelmemesi çağrısında bulundu. Torununun tedavisiyle ilgilendiğini ifade eden Bayo, küçük kızı kurtaran sürücünün zamanında müdahalesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Yaşadığı anları anlatan Evin Bayo ise köpekleri gördüğünde korkudan bayıldığını belirterek, uyandığında saldırının devam ettiğini söyledi. Küçük kız, başıboş köpeklerin toplanmasını istediğini dile getirdi.

Küçük kızı kurtaran Ahmet Aydın da malzeme almak için bölgede bulunduğunu, aracının lastiğinin patlaması üzerine durduğunu, köpek sesleri ile çocuğun yardım çığlıklarını duyunca olay yerine koşarak yaralı çocuğu hastaneye ulaştırdığını anlattı.

Suruç Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ömer Lütfi Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Doğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli de Evin Bayo'yu ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Tuna'nın, çocuğa psikolojik destek sağlanması yönünde talimat verdiği ve aileye geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.