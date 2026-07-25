Adıyaman Belediyesi tarafından Fortuna Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yaz konseri, her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Türkü ve şarkıların seslendirildiği etkinlikte aileler, gençler ve çocuklar müzik dolu bir akşam yaşarken, konser alanında çekilen halaylar renkli görüntülere sahne oldu. Yaz boyunca devam edecek kültür ve sanat etkinliklerinin bir parçası olan konser, vatandaşlardan ilgi gördü.

Adıyaman Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği yaz konseri, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin destekleriyle Fortuna Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Konserde solistler Melisa Taşkın ile Ali Taşkın sahne aldı. Sanatçılara bateride Hakan Altunbaş, gitarda ise Umut Fırat Taştan eşlik etti.

Seslendirilen türkü ve şarkılarla konser alanını dolduran vatandaşlar keyifli anlar yaşarken, aileler ve çocuklar da müziğe eşlik etti. Etkinlik boyunca çekilen halaylar geceye ayrı bir renk kattı.

Konser sonunda vatandaşlar organizasyon dolayısıyla Adıyaman Belediyesine ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi'nin yaz boyunca konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE