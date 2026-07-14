Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) bünyesinde düzenlenen yaz dönemi resim kursları, çocuklar ile ailelerini aynı atölyede buluşturuyor. Anne, baba ve çocukların birlikte katıldığı eğitimlerde kursiyerler hem resim tekniklerini öğreniyor hem de sanatla iç içe kaliteli zaman geçirme fırsatı yakalıyor.

AKEM Konservatuvarı tarafından düzenlenen yaz kurslarına 10 yaş ve üzerindeki çocukların yanı sıra yetişkinler de katılıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde temel çizim tekniklerinden karakalem çalışmalarına kadar farklı alanlarda uygulamalı dersler veriliyor.

Haftanın dört günü devam eden kurslarda çocuklar yeteneklerini geliştirirken, anne ve babalar da aynı atölyede eğitim alarak sanatsal becerilerini geliştirme imkânı buluyor.

AKEM Resim Öğretmeni Ziyaddin Dokumacı, kursların hem güzel sanatlar alanında hedefi bulunan öğrencilere hem de hobi amacıyla resim yapmak isteyen vatandaşlara yönelik düzenlendiğini belirtti.

Dokumacı, kursların haftanın dört günü 08.00 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleştirildiğini ifade ederek, şu anda 30 aktif kursiyerin eğitim aldığını, katılımcılar arasında çocukların yanı sıra anne ve babaların da yer aldığını söyledi.

Kursiyerler ise kendilerine sunulan eğitim imkânı dolayısıyla Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür etti.