Adıyaman Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen aşure etkinliğinde çocuklar, paylaşma ve dayanışma kültürünün geleneklerinden aşureyi yaşayarak öğrenme fırsatı buldu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eşi Emral Tutdere'nin de katıldığı programda minikler, hazırlanan aşurelerin üzerini kendi elleriyle süsleyerek tabaklara aldı. Çocuklar ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte aşure geleneğinin anlamı anlatılırken, çocukların programa doğrudan katılmasıyla renkli anlar yaşandı. Veliler de gelenek ve göreneklerin küçük yaşlarda çocuklara aktarılmasına katkı sağlayan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Emral Tutdere, miniklerle aşure geleneği üzerine sohbet etti. Program kapsamında hazırlanan aşurelerin üzeri çocuklar ve Emral Tutdere tarafından süslendi. Minikler daha sonra aşureleri tabaklara alarak etkinliğe katıldı.

Çocuklar aşurenin anlamını ve paylaşmanın önemini etkinliğin içinde yer alarak öğrenirken, veliler de geleneklerin erken yaşlarda çocuklara anlatılmasının değerine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan velilerden Civan Çelik Bozan, oğlunun Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü'nde eğitim gördüğünü belirterek, “Bugün Muharrem ayının anlam ve önemi dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Biz de bu etkinliğe davet edildik ve katıldık. Bu güzel ve anlamlı geleneklerimizi yaşattıkları için Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız çok mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk. Öğrenciler aşurenin ne amaçla yapıldığını görmüş oldular. Gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması açısından bu etkinlik çok kıymetliydi” dedi.

Velilerden Güler Sakar ise iki çocuğunun da Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü'nde eğitim aldığını ifade ederek, “Bu güzel geleneğimizi çocuklarımıza şimdiden yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu, Allah kabul etsin. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız aşureyi tanıdı, böyle bir geleneğimiz olduğunu gördü ve aşurenin tadına baktı. Hatta oğlum kendisi kepçeyle aşure doldurdu. Çocuklarım çok mutlu oldu. Bu tür gelenekleri yaşatmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü'nde eğitim gören çocuklar, düzenlenen aşure etkinliği nedeniyle Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

Kaynak : PERRE