Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan tarihi Cendere Köprüsü üzerinde Çamdere Ortaokulu tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi düzenlendi.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı resimlerden oluşan sergi, tarihi Cendere Köprüsü üzerinde vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ve beraberindeki heyet katıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Fatih Yıldız, öğrencilerin eserlerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin hayal gücü ve sanatsal yeteneklerini yansıtan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Kaymakam Yıldız, serginin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Tarihi Cendere Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen yıl sonu resim sergisi, vatandaşların ziyaretine açıldı.