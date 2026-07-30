Adıyaman'ın kültür ve edebiyat alanındaki önemli yayınlarından Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Ankara Dergi Festivali'nde okurlarıyla buluştu. Türkiye'nin farklı illerinden 40'ın üzerinde derginin katıldığı festivalde Mutenâ standı yoğun ilgi görürken, düzenlenen imza günlerinde yazarlar edebiyatseverlerle bir araya geldi. Genel Yayın Yönetmeni Murat Kayış, dergiciliğin popüler kültüre karşı önemli bir duruş olduğunu vurgulayarak festivale ilgi gösteren okurlara ve organizasyona katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Dergi kültürünü yaşatmak ve bağımsız yayıncılığı desteklemek amacıyla düzenlenen festivale Türkiye'nin farklı illerinden 40'ın üzerinde dergi katıldı. Zafer Genç Akademi önünde gerçekleştirilen festival boyunca binlerce okur stantları ziyaret ederek dergilerle buluştu, söyleşilere katıldı ve yazarlarla bir araya gelme fırsatı yakaladı.

DERGİ KÜLTÜRÜNE GÜÇLÜ DESTEK

25 ve 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen festival kapsamında dergilerin tanıtımları yapılırken, dergi satışları, söyleşiler ve kitap imza günleri de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Dergi yayıncılığının yaşatılması ve yeni okurlarla buluşturulmasını amaçlayan organizasyon, kültür ve edebiyat çevrelerinden de takdir topladı.

Festivalde yerini alan Adıyaman merkezli Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi de hem yayınlarını tanıttı hem de yazarlarını okurlarıyla buluşturdu.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞTU

Mutenâ Dergisi standında düzenlenen imza gününde Yazar-Şair Hikmet Dönmez, Şair Elif Özlem Durak ile Yazar-Şair Murat Kayış, eserlerini okurları için imzalayarak edebiyatseverlerle sohbet etti.

Festival boyunca Mutenâ standını ziyaret eden çok sayıda okur, derginin yayın çizgisi ve kültür-sanat alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

MURAT KAYIŞ: 'DERGİCİLİK POPÜLER KÜLTÜRE KARŞI BİR DİRENİŞTİR'

Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kayış, dergi kültürünü yaşatmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, günümüzün hızla tüketilen popüler kültürü karşısında nitelikli dergiciliğin büyük anlam taşıdığını söyledi.

Festivalden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Kayış, iki gün boyunca yoğun ilgi gördüklerini belirterek şunları söyledi:

'Dergi kültürünü yaşatmak kutlu bir amaçtır. Ayarsız ilerleyen şu zaman diliminde popüler kültüre karşı direnmenin en önemli yollarından biri dergicilik faaliyetini sürdürmektir. İki gün boyunca dolu dolu bir festival geçirdik. Mutenâ'nın nitelikli bir dergi olduğunu ve kendisine gönül vermiş kıymetli bir okur kitlesine sahip bulunduğunu bir kez daha görmüş olduk.'

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Kayış, festivalde kendilerini yalnız bırakmayan okurlara ve Ankara'da yaşayan Adıyamanlılara teşekkür ederek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan ANBED Anadolu Dergiler Birliği üyelerine de minnettarlığını dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin festivale sağladığı katkının önemine dikkat çeken Kayış, başkentte kültür ve edebiyat adına örnek bir organizasyona imza atıldığını belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesine, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ile Zafer Genç Akademi yönetimine teşekkür etti.

Ankara Dergi Festivali, farklı şehirlerden gelen dergileri, yazarları ve okurları aynı çatı altında buluşturarak dergi yayıncılığına önemli bir katkı sunarken, Mutenâ Dergisi de Adıyaman'ın kültür ve edebiyat birikimini başkentte başarıyla temsil etti.

Kaynak : PERRE