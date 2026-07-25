Adıyaman'da deprem sonrası yeniden hayata tutunmaya çalışan kadınlar, Adıpayam Kadın Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren Mehtap Binzet Ev Dekorasyon ve Hobi Atölyesi'nde üretim yaparak hem sosyal yaşama katılıyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor. Eski eşyaların dekoratif ürünlere dönüştürüldüğü atölye, kadınların üretimle buluştuğu, dayanışmayı güçlendirdiği ve yeni beceriler kazandığı önemli bir yaşam alanı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Adıpayam Kadın Kooperatifi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi amacıyla farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Kooperatif bünyesinde kurulan Mehtap Binzet Ev Dekorasyon ve Hobi Atölyesi'nde kadınlar farklı boyama ve süsleme tekniklerini öğreniyor, kullanılmayan eşyaları yeniden tasarlayarak dekoratif ürünlere dönüştürüyor ve kendi tasarımlarını üretime kazandırıyor.

Atölye, depremin ardından yaşamlarını yeniden kurmaya çalışan kadınlara hem sosyalleşme hem de üretim yaparak gelir elde etme imkânı sunuyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eşi Emral Tutdere de atölyeyi ziyaret ederek kadın girişimcilerle bir araya geldi. Üretilen ürünleri inceleyen Tutdere, kadın emeğinin görünür hale gelmesi ve kadınların ekonomik olarak güçlenmesi açısından bu tür çalışmaların önem taşıdığını ifade etti.

Tutdere, kadınların burada yalnızca dekoratif ürünler üretmediğini, aynı zamanda üretim sayesinde özgüvenlerini yeniden kazandıklarını belirterek, "Adıpayam Kadın Kooperatifi sayesinde kendi işlerini kurarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bu atölye, kadınların hobi olarak başladıkları çalışmaları zamanla ustalığa dönüştürebilecekleri çok kıymetli bir alan. Kendi renklerini seçiyor, hayallerini objelere yansıtıyorlar. Mehtap Hanım'ı ve emeği geçen bütün kadınlarımızı kutluyorum." dedi.

Atölyenin kurucusu Mehtap Binzet ise kadınların burada farklı teknikler öğrendiğini ve kullanılmayan eşyaları yeniden değerlendirerek dekoratif ürünlere dönüştürdüğünü söyledi.

Binzet, atölyenin yalnızca üretim yapılan bir yer olmadığını belirterek, kadınların kendilerini iyi hissettikleri, dayanışma kurdukları ve günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşabildikleri bir ortam oluşturduklarını ifade etti.

Kadınların evlerindeki eski eşyaları yeniden tasarladığını ve boş zamanlarını üretimle değerlendirdiğini dile getiren Binzet, atölyenin ev kadınları, çalışan kadınlar ve gençler için hem bir hobi alanı hem de kendilerini geliştirebilecekleri bir merkez haline geldiğini söyledi. Depremin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan Adıyamanlı kadınlar için atölye, üretimin ve dayanışmanın buluştuğu önemli adreslerden biri olmayı sürdürüyor.