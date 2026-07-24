Adıyaman'ın kültür ve edebiyat alanındaki yayınlarından Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Ankara Dergi Festivali'nde kenti temsil edecek. ANDEB Anadolu Dergiler Birliğinin girişimi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek festivalde yaklaşık 40 dergi okurlarla buluşacak. İki gün sürecek etkinlikte Mutenâ Dergisi standıyla yer alırken, Genel Yayın Yönetmeni Murat Kayış da okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak ve söyleşi gerçekleştirecek.

Ankara'da düzenlenecek festival, kültür, sanat ve edebiyat alanında yayın yapan dergileri aynı çatı altında buluşturacak. Her iki gün 14.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek etkinlikte, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 40 dergi yayınlarını tanıtacak ve okurlarıyla buluşacak.

Adıyaman merkezli Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi de festivalde stand açarak geçmiş sayılarını ve yayın çalışmalarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Festival süresince derginin satışları da gerçekleştirilecek.

Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve şair Murat Kayış da etkinlik kapsamında okurlarıyla buluşacak. Aynı zamanda Perre Haber Ajansı Kültür, Sanat ve Edebiyat Haberleri Editörü olan Kayış, kitaplarını imzalayacak ve "Popüler Kültür" başlıklı söyleşisini katılımcılarla paylaşacak.

Ankara Dergi Festivali, farklı şehirlerde yayımlanan dergilerin bir araya gelmesine, yayıncılık alanındaki deneyimlerin paylaşılmasına ve okurlarla doğrudan buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Kaynak : PERRE