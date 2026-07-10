Adıyaman'ın üretim gücünü, emeğini ve kentte sürdürülen üretim kültürünü fotoğraf kareleriyle kayıt altına almayı amaçlayan “Üreten Adıyaman” Fotoğraf Yarışması için başvuru takviminde değişikliğe gidildi. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen yarışmada 10 Temmuz'da sona ermesi planlanan başvuru süresi, katılımcıların ilgisi ve gelen talepler doğrultusunda 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Tarım ve hayvancılıktan sanayiye, el emeğinden zanaata kadar Adıyaman'daki üretim hayatını objektiflere taşıyacak yarışmada, üretim sürecinin içinde yer alan insanların hikâyelerini anlatan fotoğraflar da değerlendirmeye alınacak. ATSO, başvuru süresinin uzatılmasının ardından fotoğraf tutkunlarını Adıyaman'ın üretim hikâyesini kendi kareleriyle anlatmaya davet etti.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, “Üreten Adıyaman” Fotoğraf Yarışması'na ilişkin başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Yarışma için bugün sona ermesi planlanan başvurular, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

ATSO tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya gösterilen yoğun ilgi ve katılımcılardan gelen taleplerin ardından başvuru takviminde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Yarışma kapsamında tarım ve hayvancılık, sanayi ve üretim, el emeği ve zanaat alanlarını konu alan fotoğraflar değerlendirilecek. Üretim sürecinde yer alan insanların emeğini ve hikâyelerini yansıtan kareler de yarışma kapsamında yer alacak.

“Üreten Adıyaman” Fotoğraf Yarışması ile kentin üretim gücünün, emeğinin ve üretim kültürünün fotoğraflarla kayıt altına alınması amaçlanıyor.

ATSO, başvuru süresinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı yarışmaya fotoğraf tutkunlarını katılmaya davet etti.

Kaynak : PERRE