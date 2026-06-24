Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte, farklı oyun kategorilerinde yarışmalar düzenlenirken öğrenciler dikkat, strateji geliştirme ve problem çözme becerilerini ortaya koydu.

Şenlik kapsamında öğrenciler Hedef 5, ABC Bağlama ve Sudoku oyunlarında kendi yaş gruplarında yarıştı. Etkinlik boyunca öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Yarışmalar sonunda kendi kategorilerinde dereceye giren öğrencilere madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Ödüller, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından verildi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, şenliğe katılan öğrencileri tebrik ederek elde ettikleri başarıların sevindirici olduğunu ifade etti.

Başli ayrıca organizasyonun hazırlanmasında görev alan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlik, ödül töreninin ardından sona erdi.

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