Adıyaman mutfağının köklü lezzetlerinden Kahta Balcanı Dev Çorbası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Yörede “Mehir” ve “Ayran Aşı” olarak da bilinen çorba, 1857 tescil numarasıyla koruma altına alınırken, Adıyaman'ın coğrafi işaretli ürünleri arasındaki yerini aldı. Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla birlikte kentin gastronomi mirasına yeni bir değer daha eklendi.

Kahta Kaymakamlığı'nın başvurusu üzerine 17 Şubat 2025 tarihinde başlayan tescil süreci, 13 Mayıs 2026 tarihinde tamamlandı. Böylece yıllardır Adıyaman sofralarında yer alan Kahta Balcanı Dev Çorbası resmen tescillenmiş oldu.

Keçi sütünden elde edilen yoğurdun ayrana dönüştürülmesiyle hazırlanmaya başlanan çorba, dövme, bulgur, patlıcan ve biber gibi malzemelerle zenginleştiriliyor. Nesilden nesile aktarılan tarif, bölgenin önemli mutfak kültürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Adıyamanlı şef Muzaffer Yakan, coğrafi işaret tescilinin yalnızca bir belge olmadığını, aynı zamanda geleneksel mutfak kültürünün korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Yakan, tescilin Adıyaman mutfağının tanıtımına ve gastronomi turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

Şef Yakan, çorbanın yapım sürecini anlatarak keçi sütünden hazırlanan yoğurdun yayıkta ayrana dönüştürüldüğünü, daha sonra kısık ateşte kaynatılarak dövme veya bulgur, patlıcan ve biberle harmanlandığını söyledi. Hazırlanan çorbanın bakır kaplarda soğutulduğunu ve isteğe göre karamelize kuru soğanla servis edildiğini aktardı.

Kahta Balcanı Dev Çorbası'nın tescillenmesiyle birlikte Adıyaman'ın coğrafi işaretli ürünlerine yeni bir lezzet daha eklenmiş oldu. Besni Üzümü, Tene Helvası, Kahta Bademi ve Etsiz Çiğ Köfte gibi ürünlerin ardından bu geleneksel çorba da resmen Adıyaman'a ait tescilli değerler arasında yer aldı.

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte ürünün korunmasının yanı sıra bölgenin tanıtımına, ekonomik gelişimine ve turizm potansiyeline katkı sağlanması hedefleniyor. Kahta Balcanı Dev Çorbası'nın Adıyaman'ın gastronomi alanındaki tanınırlığını artırması bekleniyor.

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