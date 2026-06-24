Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı Köyü'nde yürütülen BSK sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla köy yolu yenilenerek vatandaşların kullanımına açıldı. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin sürdüğü bölgede tamamlanan asfalt çalışması, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından kırsal bölgelerde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Yukarı Nasırlı Köyü'nde başlatılan BSK sıcak asfalt uygulaması tamamlandı.

Yapılan çalışmayla birlikte köyün ulaşım altyapısı daha modern ve güvenli hale getirildi. İl Özel İdaresi ekiplerinin kent genelinde yol ve altyapı yatırımlarını sürdürdüğü, depremden etkilenen bölgelerde de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yukarı Nasırlı Köyü Muhtarı Mustafa Kaplan, 6 Şubat depremlerinde köyün büyük zarar gördüğünü belirterek asfalt çalışmasının köy halkı açısından önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Kaplan, deprem sonrası köyde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, deprem konutlarının tamamlanmasının ardından yol çalışmalarına başlanmasının vatandaşlar için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Köy sakinleri de yenilenen yoldan duydukları memnuniyeti dile getirerek, eski yolun ulaşım açısından sorun oluşturduğunu, yapılan asfalt çalışmasıyla birlikte ulaşımın daha konforlu hale geldiğini belirtti.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman ve ilçelerinde devam eden yatırım ve hizmet çalışmalarını takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz.